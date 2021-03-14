Son dakika haber... KOCAELİ Köpeğe istismarda bulununca darbedildi

Son dakika gündem haberine göre Köpeğe istismarda bulununca darbedildiKOCAELİ'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek eliyle cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi.