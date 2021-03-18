Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

18.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:20

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kontrolden çıkarak yola devrildi.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet kontrolden çıkarak yola devrildi. Motosikletten savrulan 2 kişi ise yaralandı.

Kaz 20.30 sıralarında Kartepe Köseköy Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit S.idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halinde yola çıkan köpeğe çarpamamak için sürücünün manevra yapması sonrasında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet yola devrilirken motosiklette bulunan sürücü Ümit S. ve arkasında oturan Ekin S.ise yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet yola savruldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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