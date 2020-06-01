Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı DÜZCE(İHA) – Düzce Muhsin Yavuz Bulvarında bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Muhsin Yavuz Bulvarında bir anda yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı. Kaza, Düzce Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre B. T. idaresindeki motosiklet önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü B. T. yaralandı. Yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - DÜZCE Kaynak: İHA