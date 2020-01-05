Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 9 ağır yaralı
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Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 9 ağır yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu.

05.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:13
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, minibüs şarampole uçtu: 2 ölü, 9 ağır yaralı

'nın ilçesinde sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca minibüs şarampole uçtu. 2 kişinin öldüğü kazada, 9 kişi de ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'ye akraba ziyaretine giden İbrahim Tufan yönetimindeki 07 FUN 25 plakalı minibüs, Salihli-Alaşehir karayolu Örnekköy mevkiinde sürücü yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan Gamze Çiftçi (35) ve Muzaffer Kurt (55) hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alaşehir ve Salihli'de bulunan hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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