Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
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Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

30.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:31
Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 'Perçin' ismi verilen köpek yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, otomobilin çarpıp kaçtığı 'Perçin' ismi verilen köpek yaralandı. Sahibi İlyas Uslu tarafından veteriner kliniğine götürülen Perçin, tedaviye alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi havaalanı mevkiinde meydana geldi. Perçin isimli köpek, iddiaya göre tasmasından kurtulup, ana yola çıktı. Bu sırada, Perçin'e otomobil çarptı. Köpeğe çarpan aracın sürücüsü kaçtı. Köpeğinin yaralandığını gören İlyas Uslu, hayvanı alıp, ilçedeki veteriner kliniğine götürdü. Perçin, kent merkezindeki bir kliniğe sevk edilerek tedaviye alındı.

Kazayı anlatan İlyas Uslu, "Boynunda tasması vardı. Ancak tasmasını kopartınca havaalanı yoluna koştu. Bu sırada bir otomobil köpeğime çarpıp kaçtı. Köpeğimi önce ilçede bulunan veterinere götürdüm, burada muayene yapıldı. Daha sonra Zonguldak'a veteriner kliniğine götürdüm" dedi.

Veteriner hekim Önder Alkan ise, "Köpeğimizin muayenesini yaptık. Burun ve ağız içinde kanamalar tespit ettik. Bu da akciğeri etkilemiş olabilir. Köpeğimizin röntgenini alacağız, vücudunda kırık var mı bunları tespit edip, ardından da tedaviye başlayacağız." diye konuştu.


Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı
Köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç ÖZTÜRK

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