Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadıpaşa Mahallesi'ne seyir halinde olan Ramazan Bekçi (28) idaresindeki 07 HVL 52 plakalı motosiklet, yola çıkan köpeğe çarptı. Kazada motosikletten fırlayarak ağaca çarpıp sürüklenen Bekçi, ağır yaralandı. Köpek ise kazadan sonra hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Bekçi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde köpeğe çarpma anı, sürücünün motosikletten fırlaması, vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. - ANTALYA

Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Köpeğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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