Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı
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Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kop Dağında yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kop Dağında yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'na Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış eşlik etti.

Yol yapımına 2012 yılında ve Haziran ayı içerisinde Tünel çalışmaları başlanan Kop Tünelinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alıp Karadeniz'den Doğu Anadolu'ya açılan yolların en önemli geçit noktasında bulunan Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı.

Sürücüler, kar yağışı gibi nedenlerle seyahat hızının düştüğü, mevcut haliyle 45-55 dakikada geçilen Kop Dağı'nı, tünelin tamamlanmasıyla 15-20 dakikada kat edebilecek. - ERZURUM

Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı
Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı
Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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