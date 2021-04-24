Kop Dağı'nda yapımı süren tüneldeki kazı işleminin yüzde 58'i tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Kop Dağında yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.