Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Bayburt'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bayburt'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bayburt-Erzurum arası güzergahta seyahat eden bazı sürücülerin, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini beklediği gözlendi.
Karayolları ekipleri, kar ve tipinin etkisini artırması durumunda yolu açmak için hazır bekliyor.
Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci