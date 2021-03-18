Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
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Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

18.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:17

Bayburt'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bayburt'un yüksek kesimleri ve Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bayburt-Erzurum arası güzergahta seyahat eden bazı sürücülerin, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini beklediği gözlendi.

Karayolları ekipleri, kar ve tipinin etkisini artırması durumunda yolu açmak için hazır bekliyor.

Yetkililer, söz konusu güzergahı kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci

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