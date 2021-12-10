Koordinatörü Ali Osman Altınay'dan "Engelsiz Mutfak" söyleşisi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerine "Engelsiz Mutfak" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Program, DPÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serdar Eren' in açılış konuşmaları ve sunumu ile başlayarak, KSBÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay'ın "Engelsiz Mutfak" söyleşisi ile devam etti.

Sunumun ardından fakülte içinde bulunan mutfaklar gezilerek, engelli bireylerin mutfak kullanımı nasıl olması konusunda uygulamalı gösterimler yapıldı.

Programın sonunda, Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harika Özkan tarafından, yaptığı sunum ve bilgilendirmeleri için Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay'a "Teşekkür Belgesi" takdim edildi.

Moderatörlüğünü Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Eren'in yaptığı söyleşiye, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harika Özkan, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Ceylan, Engelliler Umut Spor Kulübü sporcuları, DPÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, KSBÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu ve Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri katıldı. - KÜTAHYA

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