Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı

Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.

05.11.2019 15:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:52
Kooperatifçilik eğitimleri Kırşehir'de başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de kadınlar, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek eğitim alacak.


Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından Kooperatifçilik Eğitimi Programı, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi işbirliğiyle 3 gün sürecek.


Eğitim programları Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde alanlarında uzman eğitimcilerin katılımlarıyla gerçekleşecek. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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