Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası - Haberler
Beyşehir, Esence, Konya, Güncel

Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Konya'nın Beyşehir içesine bağlı Esence Mahallesi ile Ilgın ilçesindeki Argıthanı Mahallesinde yaşayanlar için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

09.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:04

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Konya'nın Beyşehir içesine bağlı Esence Mahallesi ile Ilgın ilçesindeki Argıthanı Mahallesinde yaşayanlar için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Apalı, yazılı açıklamasında, taraftar grubu ya da taraftar derneği dendiğinde, akıllara bir spor kulübünün yılmaz destekçilerinin geldiğini anımsattı.

Nalçacılılar taraftar grubu olarak Konyaspor'un 37 yıldır en büyük destekçisi olduklarını belirten Apalı, "Bu taraftar grupları, bağlı olduğu şehirlerdeki en kemik oluşumdur. En eski sivil toplum örgütüdür. Bu düşünceden hareketle, içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alarak, spor adına bu durgun süreçte memleketimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük ve bu yardım kampanyasını organize etmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Tribün çocuklarının toplumsal konulara olan duyarlılığının hep ön planda olduğunu vurgulayan Apalı, şunları kaydetti:

"Konya'da şu an karantina altında olan mahallelerimizden başlamak üzere ulaşabildiğimiz her ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, Konyaspor'umuzun kuruluş tarihi olan 1922'ye atfen, 1922 adet koliyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmektir. Bizler tribünlerde zaman zaman atışırız, zaman zaman birbirimizi kızdırırız ama özümüz, mayamız hep aynıdır. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm taraftar gruplarını bu tip organizasyonlar yapmaya davet ediyoruz. Birlik beraberlik ruhu ile bu sıkıntılı günleri daha çabuk ve ülke olarak daha da güçlenerek atlatacağımıza inancımız tamdır."

Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedaviye cevap verdi
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Koronavirüse yakalanan karantinadaki 3 yaşındaki Defne'ye yeniden test yapılacak
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Koronavirüsü yenen Özge hemşire yaşadıklarını anlattı: Moralinizi yüksek tutun
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ekrem İmamoğlu İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Polis Avrupa İspanya
Şu an buradasınız: Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 11:56:19. #1.14#
title