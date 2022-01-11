Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

ANKARA (AA) - Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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