Konyalıların tutkunu olduğu düğün lezzetleri paket servisle evlere ulaşıyor

Konya'da özlenen düğün yemekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisle evlere ulaştırılıyor.

Konya'da özlenen düğün yemekleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında paket servisle evlere ulaştırılıyor.

Birbirinden lezzetli yemek ve tatlılarla zengin bir mutfak kültürüne sahip Konya'da vatandaşlar, en mutlu günleri şölene dönüştüren yemeklerden vazgeçemiyor.

Düğün yemeği paketinde yer alan yayla çorbası, düğün pilavı, dana kavurma, bamya çorbası, zerde tatlısı ve irmik helvası, tedbirler kapsamında paket servisle ulaştığı sofraları süslüyor.

Yemekler, telefonla verilen siparişin ardından kuryeler aracılığıyla evlere götürülüyor.

Kentte düğün organizasyonları yapan aşçı Tayyar Sami Atiker, AA muhabirine, yoğun talepleri dikkate alarak başlattıkları hizmete 14 aydır devam ettiklerini söyledi.

Düğün ziyafetinin Konyalılarda ayrı bir yeri olduğunu belirten Atiker, "Bizim düğünlerimiz, 'düğün' diye adlandırılmaz. Evlilik çağında olan gençlere, 'Pilavın ne zaman?' ya da 'Ne zaman pilav dökeceksiniz?' denir. Bu kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Yıllardır süregelen bir gelenektir." diye konuştu.

"Aynı düğün konseptini sunuyoruz"

Düğün pilavını özleyenlerin evine kadar hizmet verdiklerini dile getiren Atiker, zaman zaman taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

Atiker, düğün yemeği paketine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Düğün yemeği paketimizde yayla çorbası, düğün pilavı, dana kavurma, bamya çorbası, zerde tatlısı, irmik helvası, her şey var. Bunları beşer kişilik konsept halinde aile paketi olarak hazırlıyoruz. 5 kişilik paketi 200 liradan müşterilere ulaştırıyoruz. Günlük ortalama 2 bin kişilik hazırlık yapıyoruz. Bu sayıda müşterimiz de yemeklerimizin tadına varıyor."

"Yiyenler 'gerçekten çok özlemiştik' diyor"

Yemekleri, yaklaşık 30 kişilik ekibin hummalı çalışmasıyla yaparak servis ettiklerini aktaran Atiker, müşterilerini memnun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını anlatan Atiker, şöyle devam etti:

"Sipariş verin getirelim dediğimizde ilginç yaklaşımlarla karşılaşıyoruz. Düğün pilavı Konyalılar için gerçekten çok özeldir. Yiyenlerden, 'çok özlemiştik, düğünlerdeki yemek kalitesini bulmak bizi memnun etti' gibi pozitif tepkiler alıyoruz. Bizimkisi yarım elma gönül alma. İnsanlar düğün yemeklerine özlemini bu şekilde gideriyor. Gönül ister ki bir an önce eski günlerimize dönüp o yoğun düğünlere kavuşabilelim ama şimdilik o özlemleri biraz olsun giderme adına hizmetlerimize devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya