Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Devebacak güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Devebacak güven tazeledi

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel
Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Devebacak güven tazeledi

Konyalılar Federasyonu (KONFED) Genel Başkanı Yusuf Devebacak, genel kurulda başkanlığa yeniden seçildi.

İZMİR (AA) - Konyalılar Federasyonu (KONFED) Genel Başkanı Yusuf Devebacak, genel kurulda başkanlığa yeniden seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Devebacak, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, federasyonlarının İzmir'deki Konyalılar arasında bağ kurmayı amaçladığını ifade etti.

Devebacak, her geçen gün daha da büyüdüklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa yeniden Devebacak seçildi.

Genel kurula AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya da katıldı.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title