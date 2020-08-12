Konyalı öğretmen yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını onardı
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Konyalı öğretmen yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını onardı

Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, yazarı olduğu kitabın satışından elde ettiği gelirle Van ve Muş'ta bazı okulların tadilatını gerçekleştirdi.

12.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:00

Konyalı beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan, yazarı olduğu kitabın satışından elde ettiği gelirle Van ve Muş'ta bazı okulların tadilatını gerçekleştirdi.

Konyalı 36 yaşındaki öğretmen Aslan, "Aşk Engel Tanımaz" isimli romanının satışından elde ettiği geliri, çocuklar için harcamaya karar verdi.

Kendi aracıyla Van'ın Erciş ve Muş'un Malazgirt ilçelerine giden fedakar öğretmen, aldığı inşaat malzemeleriyle 8 köydeki okulları onardı, boya ve badanasını yaptı.

Okulların dış duvarından iç kısımlarına, sıralardan öğrencilerin kullandığı dolap ve masalara kadar tüm bölümleri boyayıp yenileyen Aslan, veli ve öğrencilerin desteğiyle sınıfları eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Aslan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitime, okulları en iyi şekilde hazırlamak istediğini söyledi.

Ek derslerden aldığı ücret ve kitap satışından elde ettiği geliri köy okullarının onarımına ayırdığını anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kendi yazdığım romanı sokak sokak, şehir şehir gezerek sattım. Biriken parayla okulların tadilatını tamamlamaya çalıştım. Köylüler de yardımcı oldu. Şu ana kadar 8 okulun tadilatını tamamladık. Okullar açılınca çocuklar daha hijyenik, daha güzel ve yeni bir okulda eğitim öğretime başlasın diye elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Bu işi yaparak mutlu oluyorum."

"Okullarımız çok güzelleşti"

Öğretmene teşekkür eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ise çocukların geleceği için verilen emeklerin değerli olduğunu ifade etti.

Bazı okulların onarımının yapıldığını belirten İşler, "Aslında Ömer hocamız camiamızda örnek bir projeye imza attı. Bizlere ve birçok öğretmen arkadaşımıza ilham oldu. Kendi aracıyla buralara kadar gelmesi, okulların eksiklerini gidermesi çok büyük bir emek. Onun emekleriyle okullarımız çok güzelleşti." şeklinde konuştu.

11. sınıf öğrencisi Aysun Bakir de "Ömer hoca okulumuzu boyadı ve çok güzel oldu. Bir hafta okulumuzda çalıştı. Okulun çevresini de yeniledi. Bizi çok mutlu etti, ona teşekkür ediyoruz." dedi.

Konyalı öğretmen yazdığı kitabın geliriyle doğudaki köy okullarını onardı

Kaynak: AA

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