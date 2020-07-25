Konyaaltı Sahili açıklarında ölü köpek balığı bulundu
Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.
25.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 19:45
Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında 2 metre uzunluğunda ölü köpek balığı bulundu.
Sahile serinlemek için gelen turistler, hareketsiz bir canlı olduğunu fark edince cankurtarana haber verdi.
Bölgeye giden cankurtaranlar, ölü köpek balığıyla karşılaştı. Cankurtaranlar, köpek balığını kıyıya çıkardı.
Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki köpek balığı, sahilden belediye ekiplerince götürüldü.
Kaynak: AA