Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu
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Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

23.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:28
Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sessizlik hakim oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu cadde ve yollarda, dün saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sessizlik hakim oldu.

Konya'da kısıtlamayla beraber Zafer Meydanı, Alaaddin Bulvarı ve Kule civarı ile şehrin simge mekanlarından Mevlana Meydanı'ndaki sakinlik devam ediyor.

Vatandaşların sadece market ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıktığı kentte, polis ekipleri belli noktalarda denetim gerçekleştiriyor.

Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerindeki sessizlik devam ediyor.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

Aksaray

Aksaray'da ise kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da cadde, kentin en işlek adreslerinden Kent Meydanı, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı boş kaldı.

Güvenlik güçleri kent genelinde denetimlerine devam ederken, bazı vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için dışarıya çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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