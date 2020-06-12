Konya Valisi Toprak'tan veda mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Valisi Toprak'tan veda mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak veda mesajı yayımladı.

Konya Valisi Toprak'tan veda mesajı
12.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:36

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliği görevinden Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanan Vali Cüneyit Orhan Toprak veda mesajı yayımladı.

Vali Toprak, 5 Kasım 2018 tarihinde başladığı ve 1,5 seneyi aşkın bir süredir sürdürmekte olduğu Konya Valiliği görevinden, 9 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanması nedeniyle 15 Haziran 2020 tarihinde ayrılacağını belirtti. Toprak mesajında şunları kaydetti: "Konya'ya ayak bastığım ilk andan itibaren kalplerindeki sevgi ve muhabbetle bizleri bağırlarına basan değerli Konyalı hemşehrilerimden helallik ve dua diliyorum. Mülki İdare Amirliği mesleğine başladığım 1988 yılından bu güne kadar 'Halka hizmet Hakka hizmettir' düsturuyla mesai mefhumu gözetmeksizin insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla, hak, hakkaniyet ve adalet prensiplerine uygun olarak, kişilerin menfaatlerinden ziyade kamu yararını ön planda tutan bir anlayışla, tüm hizmetlerin en verimli şekilde yerine getirilmesine özen gösterdim. Terörle ve suçlularla kararlılıkla mücadele ederken, kahraman şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz başta olmak üzere yetimlere, öksüzlere ve fakir vatandaşlarımıza devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü göstermeye gayret ettim. Onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük sorumluluklar ve zorlukları bünyesinde barındırdığının bilincinde olduğumuz bu makamda; Selçuklu Devletinin başkenti, medeniyetler diyarı, Hazreti Mevlana'nın şehri, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün merkezi Konya'ya ve siz değerli hemşehrilerime hizmet etme imkanı bulduğum için bahtiyarım. Bu duygu ve düşüncelerle; her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık kadirşinas Konyalı hemşehrilerime, birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına, sevgili muhtarlarımıza, ilgi ve desteklerini her zaman gördüğümüz tüm milletvekillerimize arzı veda ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
ABD Büyükelçiliği'nden 8 yıl 9 ay ceza alan Metin Topuz'la ilgili ilk yorum: Derin hayal kırıklığı içindeyiz
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Seda Sayan Ebru Polat Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Konya Valisi Toprak'tan veda mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:44:52. #1.15#
title