Konya Valisi Toprak hastane denetimi yaptı

16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:32

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni denetledi.

Vali Toprak, habersiz bir şekilde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

Acil serviste ve diğer bölümlerde karşılaştığı hastaların sorunlarını dinleyen Vali Toprak, hastanede tedavi altına olan hastaları da ziyaret etti.

Hastalarla bir süre ilgilenen, onlarla sohbet eden Toprak, hastane çalışanlarının da sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA