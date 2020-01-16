Konya Valisi Toprak hastane denetimi yaptı
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Konya Valisi Toprak hastane denetimi yaptı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni denetledi.

16.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:32
Konya Valisi Toprak hastane denetimi yaptı

Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dr. Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni denetledi.

Vali Toprak, habersiz bir şekilde Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldi.

Acil serviste ve diğer bölümlerde karşılaştığı hastaların sorunlarını dinleyen Vali Toprak, hastanede tedavi altına olan hastaları da ziyaret etti.

Hastalarla bir süre ilgilenen, onlarla sohbet eden Toprak, hastane çalışanlarının da sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA
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