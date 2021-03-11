Konya Valisi Özkan AA'yı ziyaret etti
11.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Vali Özkan, ziyaretinde, Konya Bölge Müdürü Ömer Süt'ten AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AA'nın basılı yayınlarını dikkatle inceleyen Özkan, çalışanlara başarı diledi.
Bölge Müdürü Ömer Süt de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özkan'a teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun