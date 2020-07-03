KONYA Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına önem verilmiyor
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KONYA Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına önem verilmiyor

Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına önem verilmiyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 il arasında Konya'nın da olduğunu açıkladı.

03.07.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:12

Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına önem verilmiyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 il arasında Konya'nın da olduğunu açıkladı. Kent merkezindeki insan yoğunluğunun fazla olduğu noktalarda ise bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının da maskesini çene altına indirdiği gözlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün en çok vaka olan illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursaolduğunu açıkladı. Artan sayılara rağmen Konyalı vatandaşların gerekli önlemi almadığı gözlendi. Bazı 65 yaşüstü vatandaşların bile maske takmadığı kameralara yansıdı. Vatandaşların bazılarını ise maskesini çene altına indirdiği görüldü. İnsanların salgınla mücadeleye gerekli önlemi vermediğini belirten vatandaşlardan Faruk Korkmaz, "Vakalar tabiki artar. Kimse maske takmıyor, sosyal mesafe kuralına uymuyor. Maske ya ağzında yok yada çeneye indirilmiş vaziyette. Sağlık Bakanımız, devletimiz tedbirleri erken aldı ama malesef insanlarımız gereken hassasiyeti göstermiyor. Kabahat vatandaşımızda. İnsanlarımız tedbirli davransın" dedi.

Sercan Özkan ise, "Maskenin takılmadığını ve sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz. İnsanlar üzerinde bir rehavet var. 1 ay öncesi çok iyiydik ancak şimdi sayılarda bir artış var. Bende bir yere giderken bu nedenle tedirgin oluyorum. Herkes maskesini takarsa bu hastalıktan biran önce kurtuluruz. Yoksa bu süreç daha fazla uzar" diye konuştu

KONYA Vaka sayılarında artış görülen Konya'da maske kullanımına önem verilmiyor

Kaynak: DHA

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