KONYA Üniversiteli Mehmet Ali'nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezası
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KONYA Üniversiteli Mehmet Ali'nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezası

Üniversiteli Mehmet Ali'nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezasıKONYA'da, konuşmak için ablasına şiddet uygulayan eniştesinin evine giden üniversiteli Mehmet Ali Demirel'i demir çubuklarla döverek öldürdüğü öne sürülen eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç...

26.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 10:27

Üniversiteli Mehmet Ali'nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezası

KONYA'da, konuşmak için ablasına şiddet uygulayan eniştesinin evine giden üniversiteli Mehmet Ali Demirel'i demir çubuklarla döverek öldürdüğü öne sürülen eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede üç şüphelinin, fikir birliği içinde hareket ederek Mehmet Ali Demirel'in ölümüne sebep olacak şekilde dövmeleri nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği ancak; Demirel'in elinde demir anahtar bulunması nedeniyle şüphelilerin 'haksız tahrik' indiriminden yararlanmaları gerektiği belirtildi. Baba ve iki oğlunun 12 yıldın 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor. Olay, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 01.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta meydana geldi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın Viyana kentinde yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrendi. Demirel, bu durumu konuşmak için yanına arkadaşı Oğuzhan Üzel'i de alıp, eniştesinin ailesinin evine gitti. İddiaya göre, Demirel'i, konuşmak için dışarı çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç (71) ile oğulları Adil Koç (48) ve İsa Koç (46) demir çubuk ve sopalarla dövdü. Ağır yaralanan Demirel, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üniversiteli genç, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden Adil Koç ve İsa Koç, olayın ardından tutuklandı. Adli kontrol kararı ile serbest bırakılan baba Hüseyin Koç da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı. Baba ve oğulları ifadelerinde, suçlamaları kabu etmeyerek, Demirel'in bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada düşüp, başını çiçekliğin kenarına çarptığını ileri sürdü.

KÜNT KAFA TRAVMASI SONUCU ÖLMÜŞ Üniversileti Mehmet Ali Demirel'in ölümünün ardından yapılan ön otopsi raporu ortaya çıktı. Ön otopsi raporunda Demirel'in dirsek, el, diz ve diz altında yara, sol omzundan dirseğe kadar 30 santimetre uzunluğunda sıyrık, frontal (beyin) bölgede 2 santimetrelik kesik, el bileğinde 5 santimetrelik yara, sırt bölgesinde toplam 25 santimetre uzunluğunda yara ve baş bölgesinde ise temporal alanda 10 santimetrelik sıyrık tespit edildiği anlatıldı Raporda, baş bölgesinde yoğun kanama olduğu saptanan Demirel'in, künt kafa travmasına bağlı kafa kemiklerinde kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ve bunlara bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü belirtildi. İDDİANAME DÜZENLENDİ

Tutuklu bulunan 3 şüpheli hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede, "Şüphelilerin apartman bahçesinde Mehmet Ali Demirel'i fikir birliği içerisinde hareket ederek demir çubuk ve sopalarla dövdükleri sabittir. Şüphelilerin beyanları incelendiğinde olayın oluşumu anlatılırken beyanlar birbirini destekler ve tutarlı mahiyetteyken Mehmet Ali Demirel'in kafasına aldığı darbeler sorulduğunda hepsi farklı ve çelişkili beyanlar vermiştir. Birisi maktülün kafasını çiçekliğe çarptığını beyan ederken, diğeri arbede sırasında olmuş olabileceğini beyan etmiş tahmin üzerine kurulu beyanlardan bahsetmiştir. Hüseyin Koç'un olay sırasında Mehmet Ali Demirel'in çıkışını engellemek için bahçe kapısını kilitlemesi şüphelilerin içeride uzunca bir süre Mehmet Ali Demirel'i darp ettiklerini doğrulamaktadır."denildi.

KAÇMASIN DİYE ÜZERİNE KAPIYI KİLİTLEMİŞLER

İddianamede polis tarafından olay yerinde tutulan tutanağada yer verilirken, şüphelilerin o bahçeden kaçmaması için Mehmet Ali Demirel'in üzerine bahçe kapısının kapatıldığı belirtildi. Tutanakta, "Bahçe giriş kapısı arkasında üzerinde yırtık atlet bulunan 20-22 yaşlarında bir şahsın bulunduğu, şansın kafasından, sırtından ve kollarından yaralanmış olduğu, bu şahsı Hüseyin Koç'un tutmuş olduğu, bahçe giriş kapısının kilitli olduğu, Hüseyin Koç'tan kapının açması istendiği, Koç'un kapıyı açtığı sırada yaralı şahsın bahçe duvarına tırmanarak dışarı çıkmak istediği görülmüş ve duvar üzerinde jiletli teller olduğundan şahıs dışarı çıkamamış, bahçeye tekrar indirilmiş ve bu esnada yaralı şahıs bahçede bulunan çiçeklerin üzerine bir anda yığılmış ve görevliler yaralı şahsı kollarından tutup ambulansa götürmek istediğinde şahsın aşırı derecede bilincinin kapalı olduğu, görevlilerin yardımına rağmen ayakta duramadığı, vücut hakimiyetinin olmadığı, hiçbir refleksinin olmadığı belirtilmiştir. Hüseyin Koç'un görevlilere Mehmet Ali Demirel'in elinde getirdiğini iddia ederek 30 santimerde uzunluğunda 7 santimetre eninde 2 santimerte kalınlığında kurbağacık tabir edilen bir anahtarı teslim ettiği"belirtildi.

ŞÜPHELİLER ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMİŞ

İddianamede şüphelilerin öldürme kastıyla hareket ettikleri belirtilerek, "Şüpheliler Mehmet Ali Demirel'i aralarına alarak demir çubuk ve sopalarla bilincini kaybedecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde darp etmişlerdir. Ayrıca Demirel, kafasına esaslı darbeler almıştır. Bu durum şüphelilerin kastının yoğunluğunu göstermekte, şüphelilerin öldürme kastıyla hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Öldürmek istememiştim denmeside şüphelileri sorumluluktan kurtaramayacaktır çünkü hayatın olağan akışına normal bir insanın bir kişinin kafasına sert bir cisimle vurması halinde bunun ölümle sonuçlanabileceğini bilmesi gerekir."ifadelerine yer verildi. HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

Mehmet Ali Demirel'in olay eline demir anahtarla gitmesi nedeniyle şüpheliler hakkında haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği belirtilen ididanamede, "Hüseyin Koç'un beyanında Mehmet Ali Demirel'in kendisini arayarak 'Seni öldürmeye geleceğim' dediğini bunu diğer şüpheliler olan oğullarına da anlattığı, hatta İsa Koç'un bu sebeple babasının yanına gittiği, aşağıda bahçede Mehmet Ali beklemeye başladıkları, her ne kadar Adil Koç, sesler üzerine aşağıya indiğini belirtse de şüphelilerin Mehmet Ali'nin geleceğini öngörerek hazırlıkla ve birbirlerinden haberdar oldukları çünkü Mehmet Ali bahçeye girer girmez Adil'in olay yerinde belirdiği, Mehmet Ali'nin konuşacaklarını bahane ederek gece saat 01.00 sıralarında kavga etmek için Hüseyin Koç'un ikametinin bulunduğu yere geldiği gözönüne alındığında ve her üç şüphelinin de tutarlı şekilde maktülün elinde demir anahtar beyan etmesine göre her üç şüphelinin haksız tahrik hükmünden faydalanması gerektiği değerlendirilmektedir." Cumhuriyet Savcısı,her üç şüphelinin fikir birliği için hareket ederek Mehmet Ali Demirel'in ölümüne sebep olacak şekilde darp etmeleri nedeniyle 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları ancak haksız tahrik indirimenden yararlanmaları gerektiği belirtildi.Baba ve iki oğlunun 12 yıldın 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

KONYA Üniversiteli Mehmet Ali'nin katillerine 18 yıla kadar hapis cezası

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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