Konya Ovasında 72 bin 650 dekar arazi daha modern sulamaya kavuştu

02.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:51

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü modern sulama tesisleri inşa ederek sulamada su tasarrufu sağlamaya ve tarımda ürün verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.



DSİ'den yapılan açıklamada, klasik yöntemle yapılan vahşi sulamaların su kaybına neden olduğu kadar toprak kalitesini de düşürdüğü belirtilerek, "Kapalı sistem basınçlı sulama teknikleri ise su kaybının önüne geçiyor. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65'e varan su tasarrufu sağlanabiliyor. Ülkenin dört bir yanında sulama şebekelerinin modernizasyonu konusunda çalışmalar devam ederken, tahıl ambarı olarak bilinen Konya da sulama modernizasyonu çalışmalarından payını alıyor. Bu bağlamda Konya Ovası Projesi (KOP) Mavi Tünel Sulamaları kapsamında yürütülen KOS 1,2,3 sulamalarının 72 bin 650 dekar tarım arazisine su verecek olan kısmı tamamlandı. İş kapsamında 226 km uzunluğunda sulama şebekesi, muhtelif tipte 983 adet sanat yapısı, 10 km uzunluğunda tahliye kanalının inşa edildi. 10-12 Kasım tarihlerinde DSİ Genel Müdürlüğü teknik heyetince incelemelerde bulunularak geçici kabulü yapılan tesis, Mavi Regülatörden gelen ve Apa-Hotamış İletim Kanalı (AHİ) 33. km'sine inşa edilen su alma yapısından aldığı suyu toprakla buluşturacak. Önümüzdeki sulama sezonunda tarım arazilerine su vermesi planlanan tesisin, 2019 yılı birim fiyatları ile dekar başına 817,5 TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 59 milyon TL katkı sağlamakla birlikte 7 bin kişiye de istihdam olanağı sunması hedefleniyor" denildi.



"Sulama modernizasyonunu önemsiyoruz"



Sulama modernizasyonunu önemsediklerini ve tüm ülkede inşa halinde bulunan sulamaların modern sulama şebekesi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "KOP Mavi Tünel Sulamaları kapsamında birçok modern sulama projemiz mevcut. KOS 1,2,3 Sulamaları bunlardan sadece biri. Projesi tamamlanarak inşa aşamasına gelen çalışmalarımız da mevcut. Bunlar peyderpey tamamlanacak ve işletmeye alınarak sulamada tasarruf üründe verimlilik sağlanacak" dedi.



Çumra, İçeriçumra, Alibeyhüyüğü, Dineksaray, Doğanlı ve Apa'da bulunan yaklaşık 73 bin dekar tarım arazisinin modern sulama şebekesine kavuşturulmasından ötürü mutluluk duyduğunu söyleyen Aydın, "Konya Ovasında toprağın suyla buluşturulması kadar, suyun tasarruflu kullanılması da önem arz ediyor. Projelerimiz, Konya Kapalı Havzası'na suyu getirmek ve getirdiğimiz suyu tasarruflu bir şekilde kullanmak üzerine kurulu" diyerek sözlerini tamamladı. - KONYA

Kaynak: İHA