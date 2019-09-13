Konya otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

13.09.2019 12:42

Otomobil, kamyona çarptı 2 yaralı

Konya'da otomobilin, kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya- Ankara karayolu Karaömerler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Fatih Ceylan yönetimindeki 42 ACY 125 plakalı otomobil, Yaşar Koç'un kullandığı 42 HA 381 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Fatih Ceylan ve Galip Ceylan yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ardından da ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kamyon şoförü Yaşar Koç da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA