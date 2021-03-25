Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
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Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı

Seydişehir ilçesinin yüksek kesimleri dün akşam saatlerinde etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Seydişehir ilçesinin yüksek kesimleri dün akşam saatlerinde etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Konya'yı Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan önemli güzergahlardan Seydişehir-Antalya kara yolunda, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle de görüş mesafesinin zaman zaman düştüğü kara yolunda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasıyla, ağaçlar karla kaplanarak güzel görüntü oluşturdu

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, araçların güvenli geçişi için yoğun mesai harcarken, karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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