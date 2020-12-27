Konya'nın tarihi mekanı Eflatunpınar'da koronavirüs sessizliği
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Konya'nın tarihi mekanı Eflatunpınar'da koronavirüs sessizliği

27.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:01
Konya'nın tarihi mekanı Eflatunpınar'da koronavirüs sessizliği

Konya'nın önemli tarihi mekanlarından biri olan Beyşehir ilçesindeki Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu'nda, Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Konya'nın önemli tarihi mekanlarından biri olan Beyşehir ilçesindeki Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu'nda, Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Sadıkhacı Mahallesi'nde bulunan ve pandemi sürecinden önce her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin görebilmek için akın ettiği tarihi mekan, eski günlerini arıyor.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, yörede bulunan tarihi mekanlardan Hititler döneminden kalma Eflatunpınar'ın yılın her günü ziyaretçi çeken tarihi bir alan olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19 salgınının başlamasıyla adeta sessizliğe büründüğünü söyledi.

Dernek olarak Eflatunpınar'ın tanıtılması için özellikle bahar ve yaz döneminde çok sayıda etkinlik düzenlediklerini vurgulayan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Eflatunpınar'ı görmek ve ziyaret etmek isteyen katılımcıların sayısı çok fazla oluyordu. Burada hem doğa yürüyüşü yapıyor, hem de katılımcılara burayı tanıtıyorduk. Ayrıca burası yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, üniversiteler başta olmak üzere çeşitli okulların, toplulukların ve grupların da ziyaret ettiği bir alandı ama bu yıl maalesef pandemiden dolayı hiçbir ziyaretçiyi getiremediğimiz gibi onlar da buraya gelemedi. Böyle bir burukluk yaşıyoruz. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eflatunpınar'ın asıl listeye alınmasını ve daha çok tanıtılmasını istiyoruz."

Sadıkhacı Mahallesi Muhtarı Mustafa Topbaş ise Eflatunpınar'ın özellikle yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taşan bir mekan olduğunu hatırlatarak, salgın sürecinde ise ziyaretçi sayısının düştüğünü belirtti.

Mahalle sakinlerinden Bayram Yörük de Eflatunpınar'ın, dünya için önemli bir kültür mirası olduğuna işaret ederek, bölgenin daha da hareketlilik kazanması için çevresiyle birlikte tam anlamıyla turizme kazandırılmasını beklediklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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