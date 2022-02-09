Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak - Haberler
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Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak

AA, Melike Keskin - Güncel
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Konya'nın kırsal mahalleleriyle 22 ilçesinde yarın uzaktan eğitim yapılacak

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

AA / Melike Keskin - Güncel

Hıfzıssıhha Kurulu, Selçuklu, Konya, kar, Güncel, Haberler

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