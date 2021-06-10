Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği, kurbanlık büyükbaş fiyatlarını açıkladı

KONYA Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, bu yıl kurbanlık canlı büyükbaş satış fiyatlarını belirlediklerini duyurarak, "Kurbanlık vasfını taşıyan erkek dana canlı kilo fiyatını 30 lira, düvenin kilo fiyatını 29 lira ve süt sağımından yeni kesilen ineklerin ise kilo...

KONYA Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, bu yıl kurbanlık canlı büyükbaş satış fiyatlarını belirlediklerini duyurarak, "Kurbanlık vasfını taşıyan erkek dana canlı kilo fiyatını 30 lira, düvenin kilo fiyatını 29 lira ve süt sağımından yeni kesilen ineklerin ise kilo fiyatını 26-27 lira olarak belirledik" dedi.

Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Karabulut, çiftlikte basın mensuplarıyla bir araya gelerek, bölgedeki kurbanlık büyükbaşların satış fiyatlarını belirlediklerini açıkladı. Kurbanlık dananın kilosunun 30 liradan satılacağını belirten Karabulut, "Kurbanlık vasfını taşıyan erkek dana canlı kilo fiyatını 30 lira, düvenin kilo fiyatını 29 lira ve süt sağımından yeni kesilen ineklerin ise kilo fiyatını 26-27 lira olarak belirledik. Bizler hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşünerek bu kararı aldık. Pandemi ardından gelen kuraklık üreticiyi çok zor durumda bıraktı çünkü hayvan beslemede kullandığımız yemlere zam geldi. Hububat bölgesi olan Konya'mızda kuraklıktan dolayı arpa olmayınca kilo fiyatı 2 lira 80 kuruş veya 2 lira 90 kuruş seviyelerine çıktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız