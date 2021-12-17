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Konya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor

Konya kent merkezinde kar yağışı etkili oluyor
AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkiliyor.

KONYA (AA) - Konya kent merkezi ve ilçelerinde kar yağışı etkiliyor.

İki gündür devam eden yağmur, gece saatlerinde yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğu şehir merkezi beyaza büründü. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için şehre gelen yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe-i Hadra'nın fotoğraflarını çekti.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalacağı öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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