Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu
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Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

17.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32

Konya karayolunun Alacabel geçidinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Konya karayolunun Alacabel geçidinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Antalya- Konya karayolunun Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla şiddetini arttıran yer yer de karla karışık yağmur şeklinde etkili olan yağış sonrası, Alacabel'de kar kalınlığı yaklaşık 15 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar kürüme ve yol açma çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle aksamaların yaşandığı karayolunda çalışmalar sonrası ulaşım normale döndü.Alacabel'deki yağışın hafif şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.


Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu
Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu
Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu
Konya karayolunda kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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