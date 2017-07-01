Konya Iş Yerinin Camına Top Atan Çocukları Tokatladı, Bacağından Vuruldu

Iş yerinin camına top atan çocukları tokatladı, bacağından vuruldu



KONYA'da emlakçı Rahim Demirtaş, iddiaya göre 2 oğluna oynadıkları topun işyerinin pencere camına çarpması sonucu tokat atan Hüseyin Altunbaş'ı, tabancayla ateş ederek sağ bacağından yaraladı. Altunbaş da, Demirtaş'ı, bıçakla sağ bacağından yaraladı. Olay, bugün saat 15.50 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Nişantaşı Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Rahim Demirtaş'ın 2 oğlu iddiaya göre evlerinin önünde top oynarken, Hüseyin Altunbaş'ın depo olarak kullandığı iş yerinin pencere camına çarptı. Altuntaş da 2 çocuğa iddiaya göre tokat attı. Ağlayarak yanlarına gelen oğullarının durumu anlatmasını üzerine sinirlerine hakim olamayan Rahim Demirtaş, komşusu Altuntaş'ın işyerine gidip tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışmada Demirtaş, tabancayla Altuntaş'a ateş açtı. Sağ bacağından yaralanan Altuntaş da Demirtaş'a bıçakla saldırıp, sağ bacağından yaraladı. Yaralılardan Hüseyin Altunbaş, ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne, Rahim Demirtaş da otomobiliyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine gitti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.