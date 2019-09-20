Konya İl Sağlık Müdürü Koç sağlık kuruluşlarını ziyaret etti

20.09.2019 14:48

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya'nın ilçelerinde bulunan sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulundu.



Konya'nın 3 ilçesini ziyaret eden Mehmet Koç, beraberindeki hizmet başkanı ve yardımcılarından oluşan heyetle Hüyük ilçesinde yapımı sona ererek hizmet vermeye başlayan yeni devlet hastanesi ile 1 Nolu 112 acil istasyonu, Hüyük Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ile Hüyük 1 ve 2. Nolu aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Hüyük Devlet Hastanesinin sorunsuz bir şekilde yeni binasında hizmet sunduğunu görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Koç, "Eski hastane binamızın da yıkılması ile birlikte hastanemizde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaların da tamamlanması ile çok modern ve güzel bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Prof. Dr. Koç, Hüyük'ün yanı sıra Derbent ve Doğanhisar ilçelerinde de sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu. Sağlık çalışanları ile düzenlediği toplantılarda personelle sohbet ederek istek, şikayet ve önerilerini dinledi. Prof. Dr. Koç, Derbent'te, TSM, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ve 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu da ziyaret etti. Prof. Dr. Koç, burada yaptığı değerlendirmelerde, Derbent Entegre Devlet Hastanesi projesinin Sağlık Bakanlığı tarafından takip edildiğini söyledi.



Daha sonra Doğanhisar ilçesinde, Devlet Hastanesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret eden Koç, hayırsever İşadamı Tanju Altay tarafından yapımı gerçekleştirilen Doğanhisar Cemile-Osman Altay 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun örnek gösterilecek bir 112 istasyonu haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Koç, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak böylesine güzel bir binayı bizlere kazandıran hayırsever iş adamı Altay'a da bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA