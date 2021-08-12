Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı' haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, kamuoyunda "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, kamuoyunda "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (KOSKİ) tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyu ile ilgili olarak yönetmelik gereği kontrol-analiz işlemlerinin Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2021 yılında 1529 ayrı noktadan 1717 su numunesi alınarak kontrol analiz faaliyetleri ve izlem çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonuçları, KOSKİ ile paylaşılmaktadır ve uygulanan düzeltici önleyici faaliyetler neticesinde sağlıklı içme ve kullanma suyu vatandaşlara sunulmaktadır. Son günlerde kamuoyunda içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı ile ilgili olarak çıkan haberlerin vatandaşları tedirgin ettiği anlaşıldığından bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hastanelerimizde içme suyu kaynaklı salgın durumu söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 10:49:53. #1.16#

title