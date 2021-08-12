Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, kamuoyunda "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğünce, kamuoyunda "içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı" yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Konya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (KOSKİ) tarafından şehir şebekesine verilen içme ve kullanma suyu ile ilgili olarak yönetmelik gereği kontrol-analiz işlemlerinin Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 2021 yılında 1529 ayrı noktadan 1717 su numunesi alınarak kontrol analiz faaliyetleri ve izlem çalışmaları yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz sonuçları, KOSKİ ile paylaşılmaktadır ve uygulanan düzeltici önleyici faaliyetler neticesinde sağlıklı içme ve kullanma suyu vatandaşlara sunulmaktadır. Son günlerde kamuoyunda içme suyuna bağlı olarak hastalıkların arttığı ile ilgili olarak çıkan haberlerin vatandaşları tedirgin ettiği anlaşıldığından bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hastanelerimizde içme suyu kaynaklı salgın durumu söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat