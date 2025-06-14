KONYA HAVA DURUMU: 15 Haziran 2025 Pazar günü Konya hava durumu nasıl? Konya 5 günlük hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava koşulları, Konya'da da hava sıcaklıklarını etkilemeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını kontrol ediyor. Peki, 15 Haziran Konya hava durumu nasıl? Konya'da yağmur yağacak mı? İşte, detaylar…

YARIN KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, Konya'da yarın hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca yağış beklenmezken, hava sıcaklığı da oldukça dengeli seyredecek. 15 Haziran 2025 Pazar günü en yüksek sıcaklık 22.8°C, en düşük sıcaklık ise 15.9°C olarak tahmin ediliyor.

Hissedilen sıcaklık ise 15.2°C seviyelerinde olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde havanın serin olacağı öngörülüyor. Bu nedenle dışarı çıkacak vatandaşların hafif serinliğe karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Rüzgar hızı saatte yaklaşık 30.2 kilometre olarak tahmin edilirken, nem oranı da %41 seviyelerinde seyredecek. Bu da hava kalitesinin oldukça uygun olacağına işaret ediyor.

KONYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Konya hava durumu