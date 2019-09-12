Konya hafif ticari araç, tır'a çarptı 1 ölü,1 yaralı

12.09.2019 14:05

Hafif ticari araç, TIR'a çarptı 1 ölü,1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün Kulu- Konya karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Özcan'in kullandığı 42 DPM 98 plakalı hafif ticari araç, Muzaffer Yılmaz yönetimindeki 06 SFB 35 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Özcan ve yanındaki Fatma Özcan yaralandı. TIR şoförü Yılmaz da kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildil. Yaralılar. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Özcan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA