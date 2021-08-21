Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin'den yarı olimpik havuzda inceleme
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Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin'den yarı olimpik havuzda inceleme

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin'den yarı olimpik havuzda inceleme
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Beyşehir Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemelerde bulundu.

Şahin, Beyşehir spor salonunda güreş idmanı yapan sporcularla bir araya gelerek antrenmanlarını izledikten sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı sona eren yüzme havuzunda denetim ve incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Müdürü Şahin'in ziyaretlerine İlçe Müdürü Emre Yağcıoğlu da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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