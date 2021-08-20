Konya Gençlik Spor İl Müdürü Şahin, Seydişehir'i ziyaret etti
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Konya Gençlik Spor İl Müdürü Şahin, Seydişehir'i ziyaret etti

Konya Gençlik Spor İl Müdürü Şahin, Seydişehir'i ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Seydişehir Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Seydişehir Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Şahin, Seydişehir Gençlik Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra, Gençlik Spor ilçe Müdürü Soner Balcı'dan sportif faaliyetler hakkında bilgi alarak sporcularla bir süre sohbet etti.

Balcı, Şahin'e ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

İl Müdürü Abdurrahman Şahin daha sonra beraberindeki Konya Gençlik Spor Personel Müdürü Mücahit Mustafa Koç ile Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'ı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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