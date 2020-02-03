: Konya genç kıza cinsel istismardan tutuklandı

03.02.2020 18:33 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:34

Genç kıza cinsel istismardan tutuklandı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde Ş.Ç. (20), ismi açıklanmayan 16 yaşındaki kızı dövüp cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, dün İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.Ç., aralarında 16 yaşındaki kızın da bulunduğu 1'i kız 2 arkadaşıyla birlikte otomobille gezintiye çıktı. 2 kişinin yanlarından ayrılmasıyla Ş.,Ç. evine kadar bırakmak istediğini belirttiği kızı, iddiaya göre metruk binaya götürdü, dövüp, cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından durumun polise bildirilmesi üzerine Ş.Ç. gözaltına alındı. Genç kızın alınan doktor raporunda da cinsel istismara uğradığı belirlendi. Ş.Ç., bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu