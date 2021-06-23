Konya Gazeteciler Cemiyetinden İHA muhabirine yapılan saldırıya kınama

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC), bir dönem Konya'da da görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya görev yaptığı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan saldırıyı kınadı.

Konya Gazeteciler Cemiyeti (KGC), bir dönem Konya'da da görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'ya görev yaptığı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan saldırıyı kınadı.

KGC yönetimi adına kınama mesajı yayınlayan Başkan Sefa Özdemir, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir çiftlikte yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırı kınadıklarını belirtti. Gazetecilere yönelik çirkin saldırılara bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldıklarını söyleyen Sefa Özdemir, "Edindiğimiz ilk bilgiye göre; Kocaeli Dilovası ilçesindeki bir çiftlikte yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu, çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen dört kişinin saldırısına uğramıştır. Saldırıda yaralanan meslektaşımız Mustafa Uslu hastaneye kaldırılırken, kamerası ve ekipmanları da saldırganlarca kırılmıştır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, saldırganların hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Konunun üst kuruluşumuz olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından da yakın takip edildiğini belirtiyor, bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı