Konya Emlakçılar Odası Başkanı Altınay'dan değerlendirme

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle emlak sektöründe vatandaşın, konut tercihini değiştirdiğine dikkati çekti.

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle emlak sektöründe vatandaşın, konut tercihini değiştirdiğine dikkati çekti.

Altınay, yaptığı yazılı açıklamada, insanların imkanları dahilinde müstakil bahçeli evlere ve hobi bahçelerine ilgisinin arttığını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle değişiklikler yaşanan alanlardan birinin de emlak sektörü olduğuna değinen Altınay, insanların kendilerini korumak ve toplumdan daha izole bir yaşam sürmek adına şehir dışında ve şehir merkezlerinde bahçeli ev almak için arayışa geçtiklerini aktardı.

Kalabalıktan kaçmak isteyen insanların, bu tip evleri tercih ettiğini ifade eden Altınay, şunları kaydetti:

"İnsanlar Kovid-19 yüzünden evlerinden ve apartmanlarından sıkıldı. Bu nedenle temiz hava arayıp hobi bahçesi ve müstakil ev arayışına girdiler. Son günlerde hobi bahçesi ve müstakil ev soranlar oluyor. Bu süreçte satış olmasa da bundan sonra ki süreçte müstakil bahçeli ev ile hobi bahçesi satışlarının artacağını tahmin ediyoruz. Kovid-19 nedeniyle emlak sektörü ciddi bir durağanlığa girdi. Bu nedenle emlakçı esnafımız bu ara işyerine bile gitmiyor. Ama Konya Emlakçılar Odası olarak ümitsiz değiliz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Hep birlikte her kesim kendi üstüne düşeni yaptığı takdirde bu ekonomik durağanlığın ve krizin önüne geçebilir. Tüm sektörler el ele vermelidir."

Kaynak: AA