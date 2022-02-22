Konya elektrik kesintisi! 22 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 22 Şubat Salı günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Şubat'ta Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Konya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? Konya elektrik kesintisi ve detayları…
KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Cumartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
22.02.2022 06:30 - 22.02.2022 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ CAMİBAŞI Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ CİHANPINAR Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇALIDÜZÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMBELİ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMKORU Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMLIKÖY Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ GÜMÜŞLÜ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ KIRIMLI Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ MESCİTLİ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ SARAYCIK Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ULUÇAM Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YAVUZELİ Sokak
KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YUNUSELİ Sokak
22.02.2022 10:00 - 22.02.2022 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25250. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25251. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25252. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25253. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25254. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25255. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25256. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25257. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25258. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25259. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25261 Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25263. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25266. Sokak
KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ SALAHATTİN Caddesi
KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25301. Sokak
KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25302. Sokak
KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25303. Sokak
KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25304. Sokak
22.02.2022 09:00 - 22.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ BURAM Sokak
KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ EŞREF Sokak
KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ ÖDÜL Sokak
KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ PİYADE Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ÖDÜL Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ PİYADE Sokak
22.02.2022 09:00 - 22.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17193. Sokak
22.02.2022 13:00 - 22.02.2022 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ AHMETBEY Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ARZUHAL Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ASHAP Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ATALI Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BENNA Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BEREKETLİ Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BUHARLI Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ GERÇEKSÖZ Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ Caddesi
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ KUTUP Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ SEHER. Sokak
KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ SELAM Sokak
22.02.2022 14:00 - 22.02.2022 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17155. Sokak
KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17156. Sokak
22.02.2022 10:00 - 22.02.2022 13:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ SARAY Caddesi
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi
22.02.2022 13:00 - 22.02.2022 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ 38504. Sokak
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ 38508. Sokak
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ SARAY Caddesi
KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi