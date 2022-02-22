Konya elektrik kesintisi! 22 Şubat Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

KONYA (Haberler.com) - MEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Cumartesi günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Konya'da Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

KONYA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22.02.2022 06:30 - 22.02.2022 10:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ CAMİBAŞI Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ CİHANPINAR Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇALIDÜZÜ Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMBELİ Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMKORU Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ÇAMLIKÖY Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ GÜMÜŞLÜ Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ KIRIMLI Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ MESCİTLİ Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ SARAYCIK Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ ULUÇAM Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YAVUZELİ Sokak

KONYA SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ YUNUSELİ Sokak

22.02.2022 10:00 - 22.02.2022 14:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25250. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25251. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25252. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25253. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25254. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25255. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25256. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25257. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25258. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25259. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25261 Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25263. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ 25266. Sokak

KONYA SELÇUKLU SALAHATTİN MAHALLESİ SALAHATTİN Caddesi

KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25301. Sokak

KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25302. Sokak

KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25303. Sokak

KONYA SELÇUKLU TEPEKENT MAHALLESİ 25304. Sokak

22.02.2022 09:00 - 22.02.2022 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ BURAM Sokak

KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ EŞREF Sokak

KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ ÖDÜL Sokak

KONYA MERAM HATIP MAHALLESİ PİYADE Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ÖDÜL Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ PİYADE Sokak

22.02.2022 09:00 - 22.02.2022 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17193. Sokak

22.02.2022 13:00 - 22.02.2022 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ AHMETBEY Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ARZUHAL Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ASHAP Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ ATALI Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BENNA Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BEREKETLİ Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ BUHARLI Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ GERÇEKSÖZ Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ KOZAĞAÇ Caddesi

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ KUTUP Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ SEHER. Sokak

KONYA MERAM KOZAĞAÇ MAHALLESİ SELAM Sokak

22.02.2022 14:00 - 22.02.2022 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile

KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17155. Sokak

KONYA MERAM YENİBAHÇE MAHALLESİ 17156. Sokak

22.02.2022 10:00 - 22.02.2022 13:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ SARAY Caddesi

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi

22.02.2022 13:00 - 22.02.2022 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ 38504. Sokak

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ 38508. Sokak

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ SARAY Caddesi

KONYA AKŞEHİR SARAY MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi

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