Konya'dan Hakkari'ye kargoyla gönderilen 90 kaçak av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde koliler içerisinde kargoyla Hakkari'ye gönderilmek istenen 90 adet kaçak av tüfeği jandarma tarafından ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir ilçesinde bir kişinin Üzümlü Mahallesinden aldığı kaçak av tüfeklerini kargoyla Hakkari'ye göndereceğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma doğrultusunda şüpheli D.S.'nin 5 koli kaçak silahı aracıyla götürdüğü ve Hakkari'ye göndermek için kargo şirketine bıraktığı belirlendi. Jandarma ekipleri kargo aracını Üzümlü Mahallesinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, koli halinde hazırlanmış 90 adet kaçak yarı otomatik av tüfeği bulundu. Silahları kargo şirketine bıraktığı öğrenilen D.S., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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