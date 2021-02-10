Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)
10.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:58
KONYA'DAKİ DEPREMDE PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün 3 dakika arayla meydana gelen depremlerdeki panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KONYA'DAKİ DEPREMDE PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün 3 dakika arayla meydana gelen depremlerdeki panik anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir güvenlik görevlisi, sarsıntıyı hissettikten sonra panikle yerinden kalkıp, kapıya yöneliyor. Ardından telsizini alıp kapıdan dışarı çıkıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla MEMİŞ