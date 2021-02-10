Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)
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Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)

10.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:58
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)

KONYA'DAKİ DEPREMDE PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün 3 dakika arayla meydana gelen depremlerdeki panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KONYA'DAKİ DEPREMDE PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün  3 dakika arayla meydana gelen depremlerdeki panik anı güvenlik kamerasına yansıdı.  Görüntülerde bir güvenlik görevlisi, sarsıntıyı hissettikten sonra panikle yerinden kalkıp, kapıya yöneliyor. Ardından telsizini alıp kapıdan dışarı çıkıyor. 

Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla MEMİŞ

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