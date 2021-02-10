Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı
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Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı

10.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:34
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde, dün meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Koraşı Mahallesi'nde hasarlı ev sayısı, 10'a yükseldi.

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde, dün meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Koraşı Mahallesi'nde hasarlı ev sayısı, 10'a yükseldi. Muhtar Mehmet Aşkan, "Şu an mahallemizde büyük hasar gören, yıkılan ev veya enkaz söz konusu değil. Ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 10 evimizde küçük çaplı çatlaklar mevcut" dedi.  

AFAD Deprem Dairesi, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün saat 18.51'de 4.7, 18.52'de 4.0 ve 18.53'te ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı. Ana sarsıntı sonrası bölgede toplam 24 artçı oldu. Konya Valiliği, deprem sonrası yapılan kontrolde yıkım ve can kaybı olmadığını belirterek, "İlk depremin merkez üssünün Konya Tuzlukçu'ya 13.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,01 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken ikinci deprem yerin 7,0 kilometre altında, üçüncü deprem ise yerin 4,61 kilometre altında gerçekleşmiştir. Arama tarama faaliyetleri sonucu herhangi bir yıkım ya da enkaz durumu tespit edilmedi, deprem nedeniyle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmadı" açıklamasında bulundu. 

HASARLI EV SAYISI 10 OLDU

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgedeki hasarın boyutunu ve tespit işlerini yürütmek üzere ekip görevlendirildi. Tuzlukçu Koraşı Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Aşkan, "Şu an mahallemizde büyük hasar gören, yıkılan ev veya bir enkaz söz konusu değil. Burada ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar mahallemizde 10 evimizde küçük çaplı çatlaklar mevcut" dedi.  

Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı
Konya'daki depremler sonrası hasarlı ev sayısı 10'a çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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