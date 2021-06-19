Konya'da zift havuzuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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Konya'da zift havuzuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Konya'da zift havuzuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da asfalt yapımında kullanılan hammadde havuzuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Konya'da asfalt yapımında kullanılan hammadde havuzuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde şantiyedeki zift havuzuna iki keçi düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asfalt yapımında kullanılan zift dolu havuza düşen keçilerden birini uzun uğraşlar sonucu çıkardı.

Ekiplerin su içirerek hayatta tutmaya çalıştığı keçi, sahibine teslim edildi.

Diğer keçi ise telef oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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