Yoğun karda otobüsler çıkamadı yolcular geceyi otogarda geçirdi

Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, yolcular geceyi otogarda geçirdi.

ESKİŞEHİR (AA) - Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otobüsler yola çıkamadı, yolcular geceyi otogarda geçirdi.

Konya Otogarı'nda gece saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu başladı.

Otobüslerin tehlikeli yol şartlarından dolayı yola çıkmasına izin verilmeyince, yolcular da otogarda beklemek zorunda kaldı.

Geceyi otogarda geçiren çok sayıda yolcu, bekleme salonlarında uyudu.

Karayolları ve belediye ekiplerinin, aralıksız devam eden kar küreme çalışmaları sonucu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Eskişehir, İstanbul, Isparta istikametine gidecek otobüslerin çıkışına izin verilmeye başlandı.

Diğer yolların da trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Antalya Manavgat'a gitmek için gece saat 01.00'den beri otogarda bekleyen Tanya Ermurat, AA muhabirine, zor bir gece geçirdiklerini söyledi.

12 saati aşkın süredir otogarda beklediğini anlatan Ermurat, "Gittik dışarıda yemek yedik. Çünkü burası çok kalabalık. Pandemi nedeniyle burada yemek istemedik. İnsanlar maskeleri de maalesef takmıyor. Çocuklar da aç olduğu için dışarıda yemek yiyip geldik." diye konuştu.

Didim'den Şarkışla istikametine, arkadaşlarıyla giden üniversite öğrencisi Doğa Osanmaz, sabah 06.30'dan beri Konya otogarında, yolun açılmasını beklediklerini söyledi.

"Didim'den akşam 18.30'da yola çıktık. Yaklaşık 18-19 saattir yoldayız. Çok yorgunuz, iyi değiliz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeyiz. Bütünlemelerimiz olduğu için gitmek zorundaydık. Bütünlemelerimizi de ertelediklerini burada beklerken öğrendik." ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi Mustafa Tatlı, uzun süredir beklediklerini belirterek, yolların en kısa zamanda açılmasını diledi.

Tatil için Konya'daki kızının yanına gelen ve memleketi Bitlis'e dönmek üzere otobüs bileti alan Nahide Suzişen, "Gece 01.00'den beri otogardayım. Gözüme hiç uyku girmedi. Burada yapacak bir şey yok. Yolların açılmasını bekliyoruz." diye konuştu.