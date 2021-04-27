"Yerdeki gökkuşağı" olarak nitelendirilen laleler çiçeklendi

Konya'da bir firma tarafından 130 çeşit lalenin üretildiği alan, çiçeklerin açmasıyla oluşan renk cümbüşüyle dikkati çekiyor.

Konya'da bir firma tarafından 130 çeşit lalenin üretildiği alan, çiçeklerin açmasıyla oluşan renk cümbüşüyle dikkati çekiyor.

Salgın öncesi fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği laleler, çiçeklerin açmasıyla oluşturduğu renk cümbüşü nedeniyle "yerdeki gökkuşağı" olarak da nitelendiriliyor.

Kovid-19 salgınında, son iki yılda ihracatta yaşanan daralmanın ardından üretimi düşürme kararı alan firma, tarlada bu yıl 100 milyon lale soğanı yetiştiriyor.

Asya Lale Üretim Çiftliği Sorumlusu Ramazan Kılıç, AA muhabirine, geçmiş yıllara oranla bu seneki lale ekiminin büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Tarlaya ziyaretçi ilgisinin yıllar içinde arttığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Uzun süredir lale yetiştiriyoruz, pandemiden talep azaldı. Bundan dolayı da üretim alanımızı düşürdük. Şu anda 100 dekar alanda üretim var. Pandemiden önce 500 dekar tarlada üretim yapıyorduk. 25 milyon lale soğanı üretiyoruz. Salgın öncesi 100 milyona ulaşıyordu. Yarısını yakını da ihraç ediliyordu. Yurt dışından talep olmadığı için iç piyasaya veriyoruz. Toplum sağlığı için ziyaretçi de kabul etmiyoruz. İşletmeye gelenleri nazikçe geri çeviriyoruz."

"Üretim alanını 3-4 katına yeniden çıkaracağız"

Kılıç, yaşanan gerilemenin gelecek yıllarda telafi edileceğine inandığını belirterek, "Sektör eski günlerine geri dönecektir. Üretim alanını 3-4 katına yeniden çıkaracağız. İhracatımız da başlayacaktır, diye düşünüyoruz. Pandemi nedeniyle bu yıl ziyarete kapalı ancak gelecek yıl da ziyaretçilerimizin bu muhteşem görsel şölene tanık olacaklarını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Eylül ve ekim aylarında lale soğanının toprakla buluşturulduğunu anlatan Kılıç, nisan ayı sonlarında lalelerin açmasıyla hasadın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun