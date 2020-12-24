Konya'da Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başlandı

Selçuklu Belediyesi mevcut kapalı pazar yerlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce hizmete giren Bosna, Kosova, Özalkent ve Esenler kapalı pazar yerlerine Yazır Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yerinin de ilave edilerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hedeflerinin tüm ilçede hizmet standartlarını daha da yükseltmek olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Pekyatırmacı, "İçinde bulunduğumuz salgın sürecindeki tüm zorluklara rağmen yorulmadan ve bahanelere sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz, ilçemize değer kazandıran projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Tüm hizmetlerimizin temel amacı hemşehrilerimize konforlu bir yaşam sunmak." ifadesini kullandı.

Yeni pazar yerlerinin yapımına devam edileceğini dile getiren Pekyatırmacı, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce hizmete sunduğumuz kapalı pazar yerlerinden sonra Yazır Mahallemize de bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Hizmete kazandırdığımız kapalı pazar yerleriyle esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşehrilerimiz de huzur içerisinde alışverişlerini yapabiliyorlar. Yine açık pazarlarımızı kapalı pazara dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Dumlupınar Pazar Yeri için ihale sürecimiz devam ediyor. Yine Sancak Mahallemizde de önümüzdeki günlerde kapalı pazar için proje çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecine geçmiş olacağız. Pazar yeri projelerimizle farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz."

Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin, 11 bin 875 metrekarelik arsa üzerine 8 bin 536 metrekare olarak inşa edildiği belirtilen açıklamada, 7 milyon 343 bin liraya mal olacak pazar yerinin, 2021 yılı ortalarında hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı