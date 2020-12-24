Konya'da Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başlandı

24.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:15
Konya'da Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başlandı

Selçuklu Belediyesi mevcut kapalı pazar yerlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi mevcut kapalı pazar yerlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce hizmete giren Bosna, Kosova, Özalkent ve Esenler kapalı pazar yerlerine Yazır Mahallesi'nde inşa edilen kapalı pazar yerinin de ilave edilerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, hedeflerinin tüm ilçede hizmet standartlarını daha da yükseltmek olduğunu vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Pekyatırmacı, "İçinde bulunduğumuz salgın sürecindeki tüm zorluklara rağmen yorulmadan ve bahanelere sığınmadan var gücümüzle çalışıyoruz, ilçemize değer kazandıran projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Tüm hizmetlerimizin temel amacı hemşehrilerimize konforlu bir yaşam sunmak." ifadesini kullandı.

Yeni pazar yerlerinin yapımına devam edileceğini dile getiren Pekyatırmacı, şöyle devam etti:

"Kısa süre önce hizmete sunduğumuz kapalı pazar yerlerinden sonra Yazır Mahallemize de bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Hizmete kazandırdığımız kapalı pazar yerleriyle esnafımız rahat bir şekilde ürünlerini sergilerken hemşehrilerimiz de huzur içerisinde alışverişlerini yapabiliyorlar. Yine açık pazarlarımızı kapalı pazara dönüştürme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Dumlupınar Pazar Yeri için ihale sürecimiz devam ediyor. Yine Sancak Mahallemizde de önümüzdeki günlerde kapalı pazar için proje çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecine geçmiş olacağız. Pazar yeri projelerimizle farklı alanlardaki birçok projemizin hazırlık ve yapım süreçlerini de ayrıca sürdürüyoruz."

Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin, 11 bin 875 metrekarelik arsa üzerine 8 bin 536 metrekare olarak inşa edildiği belirtilen açıklamada, 7 milyon 343 bin liraya mal olacak pazar yerinin, 2021 yılı ortalarında hizmete açılmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Hüseyin Göçek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Yazır Kapalı Pazar Yeri'nin yapımına başlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:18:30. #1.15#
title