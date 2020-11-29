Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
29.11.2020 10:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:00
Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 43 bin 210 uyuşturucu hap ile 2 kilo 780 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerce 11 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun