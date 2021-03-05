Konya'da "Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı" yapıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentteki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelerek, huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin toplantı yaptı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, kentteki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelerek, huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin toplantı yaptı.

Vali Özkan başkanlığında, valilik toplantı salonunda düzenlenen "Üniversite Güvenliği Koordinasyon ve İşbirliği Toplantısı"nda, üniversiteler ile üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite çevresinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, ilgili kurumlarla üniversite yönetimlerinin eşgüdüm içerisinde hareket etmesi konuları ele alındı.

Salgınla mücadele için uygulanan tedbirlerin de görüşüldüğü toplantıda, ilgili kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konularda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Özkan'ın yanı sıra, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin